شكرا لقرائتكم خبر عن لو بتحب قعدة البيت فى عيد الأضحى المبارك.. أفلام أبيض وأسود ممكن تشوفها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دوماً ما تكون إجازات الأعياد من أهم المناسبات التي يفضل فيها الكثيرون الجلوس فى المنزل أمام التليفزيون لمشاهدة مجموعة من الأفلام مع الأسرة التي تلقي قبولاً من جميع أفرادها، وغالباً تنتمي نوعية تلك الأعمال إلى الكوميديا مثلما سيحصل مع اجازة عيد الاضحي المبارك الذى يفضل البعض فيه المكوث فى المنزل والرجوع إلى الماضى لذا اخترنا لهم خلال هذا التقرير مجموعة من أبرز الأفلام الكلاسيكية التي ظلت محفورة فى تاريخ السينما المصرية نرشحها للمشاهدة فى العيد.

اعترافات زوج

البداية من فيلم "اعترافات زوج" الذى يضم بين صفوفه مجموعة من أهم النجوم بقيادة فؤاد المهندس، شويكار، هند رستم، احمد رمزى، يوسف وهبي، مارى منيب الذين شاركوا فى أحد اهم الأعمال السينمائية التي تدور فى قالب كوميدي بعدما تعرض فؤاد المهندس لأزمات كبيرة لمجرد حلم اعترف به لزوجته.

مراتي مدير عام

من أهم الأفلام الذى قام ببطولتها الثنائى صلاح ذو الفقار وشادية وشارك بجانبهم نجوم مثل يوسف شعبان، توفيق الدقن، عادل إمام، وفيه تعاني شادية من أزمات كبيرة حين توقعها الأقدار فى العمل كمديرة على زوجها وهو ما سيترتب عليه مواقف كوميدية عديدة بجانب الأزمات التي تلاقيها كونها امرأة من الموظفين.

اشاعة حب

تلك المرة فيلم يقوم ببطولته عمر الشريف وسعاد حسني برفقة يوسف وهبي وهند رستم، وهو الفيلم الذى يعد من انجح الأفلام فى ذاكرة السينما، وخلاله يسعي يوسف وهبي بكل مجهوده وخبراته فى جذب قلب بنته التي تلعب دورها سعاد حسني إلى ابن أخيه حسين الذى يجسده عمر الشريف ليدعوا أن هند رستم بنفسها واقعة فى غرام الأخير.

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الستات مايعرفوش يكدبوا

مرة أخري مع شادية ولكن تلك المرة مع أحد ابرز أفلام خمسينات القرن الماضي الذى شاركها البطولة خلاله النجم شكري سرحان والذى يعاني من كذب زوجته المتتالي الذى وصل لحد ادعاء الحمل والإنجاب حيث أعانها على تلك المؤامرات اسماعيل ياسين وزينات صدقي.

ارض النفاق

أحد أهم الأعمال السينمائية فى ذاكرة السينما المصرية بسبب موضوعه المتميز للغاية حيث يلعب فيه فؤاد المهندس دور رجل باسم مسعود يصل للقمة بمجرد تناوله حبوب النفاق ثم يقابل أزمات كبيرة بسبب تناول حبوب الصراحة التي تعيده إلى ما كان عليه من فقر ومشاكل.