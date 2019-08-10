شكرا لقرائتكم خبر عن كريم عبد العزيز وأحمد عز نجوم الأجزاء الثانية فى موسم عيد الأضحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ بالفعل موسم عيد الأضحى السينمائى بطرح عدة أفلام مهمة، تم تقديم الأجزاء الأولى منها منذ فترة، حيث تسيطر تيمة الأجزاء الثانية على هذا الموسم، مثل "الفيل الأزرق 2" للنجم كريم عبد العزيز وهند صبرى تأليف أحمد مراد وإخراج مروان حامد، وفيلم "ولاد رزق 2" للنجم أحمد عز والمخرج طارق العريان وتأليف صلاح الجهينى.

ويتميز موسم عيد الأضحى السينمائى الحالى، بأن معظم أبطاله من نجوم شباك التذاكر الذين يحققون إيرادات عالية، وبالتالى المنافسة شرسة جداً، بعد كسر بعض الأفلام لحاجز 70 مليون جنيه، وبالفعل حقق فيلم "الفيل الأزرق 2" منذ طرحه فى السينمات، بعد أسبوعى عرض 47 مليونا و500 ألف جنيه.

وطرح أمس الخميس فيلم "ولاد رزق 2" للنجم أحمد عز فى جميع دور العرض، بعد احتفال أبطاله أمس الأربعاء وحضر عدد من النجوم لمشاركة مخرج العمل طارق العريان منهم نادية الجندى والمؤلف تامر حبيب وبسمة وأخرون من النجوم.

فيلما "ولاد رزق" و"الفيل الأزرق"، تمت صناعتهما بمنطق استغلال نجاح الجزء الأول، وعادة ما يترتب على ذلك قتل روح الإضافة والمغامرة، لذلك يلجأ صناعه إلى تقديم جزء ثالث من الفيلمين، وبالفعل بدأ المؤلف أحمد مراد فى كتابة الجزء الثالث من فيلم "الفيل الأزرق 2" وتم الإعلان عن تقديم الجزء الثالث بعد ردود الأفعال النجاحة والقوية على الجزء الثانى من العمل.

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وفى فيلم "ولاد رزق 2" ظهرت شخصيات جديدة فى نهاية الفيلم مثل النجم سيد رجب وهو يخرج من السجن ويسأل محمد ولطفى وآسر ياسين عن ولاد رزق خاصة أن بينه وبينهم ثأر، وهذا يفتح احتمالية تقديم جزء ثالث للعمل.

فيلم "ولاد رزق 2 – عودة أسود الأرض" يشارك فى بطولته أحمد عز وعمرو يوسف وأحمد الفيشاوى وأحمد داوود وكريم قاسم وخالد الصاوى ونسرين أمين، وعدد كبير من النجوم كضيوف شرف على رأسهم غادة عادل وخالد الصاوى وإياد نصار وباسم سمرة ومن تأليف صلاح الجهينى، وإخراج طارق العريان وإنتاج سينرجى فيلمز وطارق العريان وشركة الطاهر ميديا برودكشن.

وتدور أحداث الفيلم بعد مرور 3 سنوات منذ انتهاء أحداث الجزء الأول، يحاول الأخوة الأربعة بشتى الطرق الحفاظ على العهد الذي قطعوه على أنفسهم بالابتعاد عن حياة السرقة والجريمة، لكن حدث واحد يطرأ على حياتهم يغير كل ذلك، ويدخلهم في عوالم جديدة عليهم، ويضعهم فى مواجهات شديدة الخطورة مع عدد من المجرمين المحترفين.

بينما فيلم "الفيل الأزرق 2" يضم نفس فريق عمل الجزء الأول، وفى مقدمتهم المخرج مروان حامد والمؤلف أحمد مراد، مع النجمين كريم عبد العزيز ونيللى كريم وشيرين رضا، وانضمت لهم النجمة هند صبرى فى الجزء الثانى، كما يظهر الفنان إياد نصار وعدد من الفنانين كضيوف شرف منهم تارا عماد، والعمل من إنتاج شركة "سينرجى فيلمز".

وأحداث "الفيل الأزرق 2" تبدأ بعد 5 سنوات من أحداث الجزء الأول، حيث يتم استدعاء د. يحيى راشد لقسم الحالات الخطرة (8 غرب حريم)، ويلتقى هناك بمن يتلاعب بحياته وحياة أسرته، ليستعين يحيى بحبوب الفيل الأزرق فى محاولة منه للسيطرة على الأمور وحل الألغاز التى تواجهه.