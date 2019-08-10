صور| بينهم يسرا وإلهام شاهين وأمل حجازي وماجد المصري.. فنانون إلى عرفات الله

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

صعد حجاج بيت الله الحرام جبل عرفة منذ مساء أمس، ومن بينهم عدد من الفنانين، الذين حرصوا على تأدية الحج هذا العام.

ومن أبرز هؤلاء الفنانين

أمل حجازي

نشر المطربة اللبنانية أمل حجازي، عبرت فيه عن فرحتها لاستعدادها لأداء مناسك الحج، وشاركت جمهورها بمقطع فيديو لها ظهرت فيه بملابس الإحرام، ووجهت رسالة لجمهورها.

وظهرت أمل في الفيديو الذي نشرته عبر صفحتها الشخصية بموقع "إنستجرام"، قائلة: "أطلب من كل إنسان أخطأت في حقه بقصد أو بدون قصد أنه يسامحني، وبشكر ربنا على كل النعم، لأني مقصرة، أرى نفسي مقصرة معه مهما قدمت من عبادتي صلاة وحجا".

وتابعت: "بشكر ربنا على هذه النعمة لأنني بدل ما أكون واقفة على المسرح سأكون واقفة بين أيدي ربنا علي جبل عرفات ربنا يتقبل".

ثم نشرت صورة وهي متجهة إلى جبل عرفات، وعلقت: "الانطلاق الليلة إلى جبل عرفة".

أحمد سعد

نشر الفنان أحمد سعد فيديو به تكبيرات الإحرام وكتب عليه: "لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك كل سنه وحضرتكم طيبين".

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ثم نشر صورة له من داخل الحرم، قبل أن يتجه إلى جبل عرفات: "لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك كل سنه وحضرتكم طيبين".

ماجد المصري

نشر ماجد المصري فيديو له من داخل المسجد النبوي، وعلق: "كل سنة وأنتم طيبين من أطهر مكان في العالم المدينة المنورة".

وقبل التوجه إلى جبل عرفات، نشر حديث نبوي عن يوم عرفة وعلق: "كل سنه وأنتم طيبين".

أمل رزق

نشرت الفنانة أمل رزق صورة لها قبل التوجه إلى جبل عرفات، وعلقت عليها: "اللهم أني أشهدك قبل يوم عرفة، إنني لا أحب قطع الأرحام، ولا فراق الأصدقاء والأحباب، ولكنك خلقت نفسي لتهذبها لا لتعذبها".

وأضافت: "فو الله ما فارقت أحدًا كرهًا أو حقدًا إنما فارقت من وضعوني في غير قدري وأذوني وظلموني وخانوا عشرتي، ووحدك تعلم ما في النفوس.انك تعلم وأنهم لايعلمون"، وكفا بالله شهيدا، اللهم بلغنا يوم عرف كهناعن من يؤذينا او يكرهنا".

إلهام شاهين

نشرت الفنانة إلهام شاهين، عبر حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام" صورة لها رفقة الفنانة يسرا، والإعلامية هالة سرحان، خلال تأدية مناسك الحج.

وعلقت إلهام شاهين على الصورة: "اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك, وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت, أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك عليّ, من أجمل مكان بالدنيا لأداء مناسك الحج".

جمال عبدالناصر وزوجته فاطمة الكاشف

وسافر الفنان جمال عبد الناصر وزوجته فاطمة الكاشف لتأدية فريضة الحج، واتجها إلى جبل عرفات.