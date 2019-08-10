خاص| حسن الرداد يعلق على إشادة الرئيس السيسي برامي رضوان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-ياسمين الشرقاوي:

علق الفنان حسن الرداد، على إشادة الرئيس عبدالفتاح السيسي بالإعلامي رامي رضوان، خلال جلسة "اسأل الرئيس" بالمؤتمر الوطني السابع للشباب.

وقال الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال الجلسة في المؤتمر الذي انعقد بالعاصمة الإدارية الجديدة،: "أنا بشكرك يا رامي، أنت شخصية جميلة ومحترمة، ربنا يوفقك أنت شخصية للجيل الجديد اللي احنا عايزينه".

وفي هذا السياق، قال "الرداد" في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، رامي شخصية مهذبة للغاية، ويمتلك العديد من الصفات المحمودة التي تؤهله ليكن في مكانة مرموقة لدى الجميع".

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وأضاف: " إشادة رئيس الجمهورية به، شيء مشرف وتكريم غالٍ، مضيفًا: " كنت فرحان بيه جدًا".

يذكر أن حسن الرداد ورامي رضوان تجمعهما علاقة نسب لزواجهما من دنيا وإيمي سمير غانم.