تراند اليوم : ممثل مصري شهير يفجع في وفاة طليقته.. هكذا كان رد فعله...



توفيت طليقة الممثل المصري أحمد السعدني، مساء أمس، في القاهرة إثر إصابتها بأزمة قلبية أودت بحياتها، بحسب ما كشف مصدر مقرب منه.

ووفق تقارير صحفية، فقد تلقى السعدني نبأ وفاة طليقته أثناء وجوده في الساحل الشمالي، حيث كان يقضي عطلته الصيفية هناك.

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وكان السعدني رفقة ابنيه عبدالله وياسين، كذلك صديقه النجم أحمد رزق، في حفل المطربة العالمية جينيفر لوبيز، أمس بأحد فنادق منطقة العلمين الجديدة.

وقد أصيب بصدمة كبيرة بعد معرفته بالخبر، خاصة أن طليقته لم تكن تعاني من أي أمراض، فضلًا إنها صغيرة في السن.

وكان السعدني كشف مؤخرًا انفصاله عن زوجته خلال استضافته بأحد البرامج، دون أن يكشف عن موعد أو أسباب الانفصال.