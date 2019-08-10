شاهد: ياسمين عبدالعزيز تظهر بعد 17 من الإختفاء الإعلامي.. وتصرح “طليقي على راسي”

بعد الإمتناع لمدة 17 عاماً من الظهور في المقابلات الإعلامية قررت الفنانة المصرية صانعة البهجة ياسمين عبدالعزيز الظهور مساء أمس مع المذيعة المصرية منى الشاذلي في برنامج “معكم”، وتعد ياسمين عبدالعزيز نجمة محبوبة يشهد لها جميع من يتعامل معها من داخل وخارج الوسط الفني، في هذا اللقاء فتحت ياسمين قلبها لمنى الشاذلي لتحدثها عن شعورها و إنغماسها في حياتها المهنية كما كشفت كيف كانت بدايتها في الوسط الفني.

بدأت الفنانة ياسمين عبدالعزيز مشوارها الفني في سن مبكر جداً بتقديم الإعلانات الدعائية حيث كانت تبلغ من العمر 12 عاماً، وذلك بمساعدة صديقة والدتها “دينا” التي تعمل بدورها في شركة دعائية آنذاك.

تذكر الفنانة ياسمين عبدالعزيز أنها واجهت الرفض من قبل والديها وأخيها الأكبر في بداية مشوراها الفني لكنها أصرت على سلك طريقها الخاص في تقديم الدعايات الإعلانية، ولم تتوقع الفنانة ياسمين عبدالعزيز في بداية مشوارها الفني أن تحقق هذا النجاح الكبير في المجال الإعلاني وحظيت الفنانة ترحيب كبير من قبل المجتمع المصري.

ذكرت ياسمين أنها كانت تعمل خمس إعلانات دعائية في اليوم الواحد، وذلك لسبب الكسب المادي البحت، كانت ياسمين تدير أعمالها بذكاء وحنكة في إختياراتها وطرق إنتقائها لأعمالها بالتنويع في الأسلوب والنوع، مما جعلها تكتسب بريق في مجالها.

تمتلك الفنانة شخصية إستقلالية قوية حيث تمكنت من شراء أول سيارة لها في عمر 15 عاماً وإدارة شؤونها المالية بمفردها. وتعود هذه الشخصية القوية المستقلة بسبب الظروف والجو العائلي الذي تعرضت له في حياتها المبكرة فكان إنفصال والديها عند بلوغها سن التاسعة والتربية مع إخوتها الأولاد، وقع كبيرعلى شخصيتها مسببة الكثير من المشاكسات في طفولتها.

لم يكن طموح الفنانة ياسمين الدخول في الوسط الفني، فرفضت فكرة التمثيل لمدة خمس سنوات عندما كانت تعمل في المجال الدعائي وعبرت عن أمنيتها: وهي أن تصبح ضابطة شرطية، ولكن لم يكن هذا الخيار متاح للسيدات آنذاك. فعرضت عليها الفنانة المصرية سميرة أحمد دور “هايدي” في مسلسل “امرأة من زمن الحب”، قالت ياسمين : “أول يوم تصويرأستاذ إسماعيل عبدالحافظ حاط لي مشهد عياط عشان يشوف أعرف أمثل أو لا، فأنا كنت أعيط بجد لأني عايزه أمشي، أعيط لأني لقيت الموضوع صعب وهم يحسبوني أمثل “.

ويعود سبب عدم ظهورها في المقابلات التلفزيونيه أو الصحف، لإعتقادها أن هذه البرامج تهاجم الفنان معرضته لنبش الخفايا والكثير من الإحراج، وأنها تفضل قضاء وقتها في التمثيل والإنشغال بتربية أبنائها على الظهور الإعلامي.

أنتقلت الفنانة بعدها للتحديث عن حياتها الشخصية الخاصة وكيف تزوجت من رجل الأعمال المصري محمد حلاوة ، ذكرت أن القصة بدأت عندما كان عمرها 18 عاما، عرض عليها محمد حلاوة الزواج فرفضت لصغر سنها وأستمر بالعرض عليها لمدة ثلاث سنوات ونصف! ثم وافقت الفنانة ياسمين بالزواج منه. قضت الفنانة ياسمين عبدالعزيز مع محمد حلاوة 17 عام، وأنجبت منه ياسمين وسيف الدين، وتعتبر ياسمين عبدالعزيز أول فنانة تصدر بيان رسمي بخبر إنفصالها موضحة أنها قامت بذلك ردعاً للشائعات، وأثنت على زوجها السابق معبرة عن مدى إحترامها وتقديرها له : “محمد أبو عيالي ورجل محترم جداً وأن الطلاق كان رغبة مني “. وأسهمت في حديثها عنه “في الأخير الرجل هذا أحترمه ويحترمني والرجل هذا على راسي العلاقه بيني وبينه أكبر من الزواج” . لا تنكر ياسمين أن المعاناة في حياتها كانت كبيرة، والصعوبات، برأيها “الزعل مايخدش إكثر من يوم”، وهذه الصعوبات إما تكسر الإنسان أو تصنع منه شخصية قوية قادرة على المواجهة والإصرار .فعبرت عن حياتها أنها كانت محطات من التحديات تمكنت من إجتيازها بنجاح والإنفصال كان أحدها.

وصرحت الفنانة أنها لاتجد نفسها للزواج في الفترة الحالية وأنها لم تكن ترغب بالزواج على الإطلاق، فعبرت قائلة : “واللي تزوجوا أخذوا إيه من الرجاله “، تعتبر ياسمين فكرة الزواج صعبة وبوجود الأبناء أكثر صعوبة ، لاتملك ياسمين مواصفات محددة لفتى أحلامها ولكن في طفولتها كانت معجبة بالفنان المصري أحمد زكي.