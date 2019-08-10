محمد رمضان يتكفّل بعلاج معجبة ومساعدة والد أخرى عبر رسالة

كتب امير فتحي في السبت 10 أغسطس 2019 09:51 صباحاً - رد الفنان المصري محمد رمضان على معجبة طلبت منه ان يساعدها بمصاريف علاجها عبر صفحته الخاصة وكتبت له رسالة قالت فيها : “أنا مريضة وأودّ العلاج بالخارج لو تقدر تساعدني”، فردّ عليها محمد قائلاً: “ابعتيلي إيه المطلوب والبيانات الكاملة على الخاص”.
كما رد على معجبة أخرى طلبت منه المساعدة بعد ان بترت ساق والدها ولا يمكنه ان يعمل على الرغم انه مديون فطلب منها ان ترسل له تفاصيل الموضوع على الخاص ايضا.
محمد رمضان وعلى الرغم من ان البعض يتهمه بالغرور في بعض الاحيان الا انه يؤكد ان شخصيته قريبة من الناس وقلبه رقيق وهو انساني ويحب ان يدافع عن المظلوم لانه يعرف صعوبة ان يعيش المرء من دون مال او داعم في الحياة.
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