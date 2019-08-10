الموت يفجع الفنان أحمد السعدني

كتب امير فتحي في السبت 10 أغسطس 2019 09:51 صباحاً - توفيت ” أمل سليمان ” طليقة الفنان المصري ” أحمد السعدني ” يوم أمس الجمعة إثر تعرضها لأزمة قلبية مفاجئة نقلت بعدها على الفور إلى إحدى المستشفيات ولكن سرعان ما فارقت الحياة داخل المستشفى .

وأكدت الفنانة نهال عنبرعضو اللجنة الصحية بنقابة المهن التمثيلية الخبر .. وكشفت أن أسرة الراحلة حددت تشييع جثمان الفقيدة من مسجد سعاد كفافي اليوم السبت الموافق 10 أغسطس عقب صلاة الظهر .

وأن موعد العزاء سيكون مساء السبت أيضا في مسجد الشرطة بالشيخ زايد .

يذكر أن السعدني لديه ابنين من زوجته الراحلة هما عبد الله ( 11 سنة ) و ياسين ( 7 سنوات ) .

وكان قد كشف أحمد السعدني مؤخرا عن انفصاله عن زوجته خلال استضافته بأحد البرامج دون أن يكشف عن موعد أو أسباب الانفصال .

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