- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
كتب امير فتحي في السبت 10 أغسطس 2019 09:51 صباحاً - تعرضت الفنانة السورية ” ميادة الحناوي ” إلى موقف محرج خلال حفلها الغنائي الذي أقيم يوم الخميس الماضي على خشبة المسرح الصيفي ” سيدي منصور ” بمدينة صفاقس جنوب تونس .
حيث سقطت على خشبة المسرح إثر فقدانها لتوازنها خلال أدائها أغنيتها الشهيرة ” أنا بعشقك ” .. وسارع قائد الفرقة الموسيقية المايسترو ” محمد لسود ” وعدد من الأشخاص في مساعدتها على الوقوف .
واستأذنت ميادة الحناوي من الجمهور الغناء جالسة لمتابعة الحفل بعد أن حاولت الوقوف ولكنها لم تستطع وقدمت إعتذارها للجمهور الحاضر قائلة : ” أنا آسفة كتير .. شكرا يا حبايبي أول مرة يحصل معي هيك ” .
واضطرت أن تجلس على كرسي لتكمل الحفل على هذا النحو .. ووجدت تفاعلا كبيرا من الحضور بالتصفيق لها و رددوا معها أغانيها مشيدين بمواصلتها الغناء رغم ما حصل لها .
وخلال المؤتمر الصحفي الذي أقيم بعد انتهاء الحفل وبسؤالها عن سبب ما حدث لها قالت الحناوي إنها لا تعرف ما الذي حصل لها وإنها المرة الأولى التي يحصل معها هذا الأمر .. وتابعت أنه قد يكون بسبب حرارة الطقس الشديدة وشعورها بالإعياء مكررة اعتذارها من الجمهور .
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد .. ميادة الحناوي تسقط على المسرح خلال حفلها في تونس وتكمل الحفل على كرسي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.