عامر خان يخسر 20 كيلو من أجل "فورست جامب" الهندي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يستعد النجم الهندي عامر خان لفيلمه الجديد "لال سينغ تشادها" بالخضوع لحمية قاسية، بالإضافة إلى نظام تدريبي خاص من أجل خسارة ٢٠ كيلوجراما من وزنه بحلول شهر سبتمبر المقبل.

فيلم "لال سينغ تشادها" يعتبر النسخة الهندية من الفيلم الهوليودي الشهير "فورست جامب"، وسيلعب عامر خان شخصية النجم العالمي توم هانكس في الفيلم.

ويعد فيلم "فورست جامب" أشهر أدوار الممثل العالمي توم هانكس على الإطلاق، حيث حصد في ذلك الوقت ٦ جوائز أوسكار.

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ووفقا لطبيب عامر الخاص، فإن الممثل الهندي يخضع إلى نظام كيتو لفقدان الوزن، بالإضافة إلى تدريبات يومية لمدة ساعتين.

وينشغل عامر خان حاليا بعقد عدة جلسات مع مخرج الفيلم أدفيت تشاندن لوضع اللمسات الأخيرة للعمل، بحيث يتلاءم مع السينما الهندية.

فيلم "لال سينغ تشادها" من إنتاج شركة عامر خان وهو أول تجربة له بعد فيلمه "فتوات هندوستان" الذي طرح عام ٢٠١٨ بمشاركة أسطورة الهند أميتاب باتشان.