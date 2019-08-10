الهندية بارنيتي تشوبرا تكشف عن دورها بـ"جاباريا جوري"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قالت الممثلة الهندية بارنيتي تشوبرا إنها تعلمت من الممثل الهندي سيدهارث مالهوترا الكثير من الإيجابيات أثناء تصوير فيلمهما الجديد "جاباريا جودي"، مضيفة أن كواليس العمل كانت مليئة بالأحداث الشيقة.

وتحدثت في تصريح لـ"العين الإخبارية" عن دورها في فيلم "جاباريا جوري" قائلة: "رغم أن الدور في ظاهره يعتبر مشابها لعدة أدوار قمت بها، فإنها المرة الأولى التي أقدم فيها بشخصية بنت من ولاية بيهار الهندية".

وأضافت تشوبرا: "كانت المهمة الأصعب هي اللكنة الخاصة بولاية بيهار، حيث إننا خضعنا لتدريب لغوي من أجل الوصول إلى تلك اللكنة التي تعتمد على استبدال حرف ش بحرف س، وكذلك تعبيرات مختلفة ولكن النتيجة في النهاية كانت رائعة".

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وعن تفاصيل دورها في الفيلم، أشارت إلى أنها حققت معادلة المزج بين شخصية بنت كروية ولكنها أيضا متمردة ومطلعة على الموضة والعالم الخارجي، وهذا كان أساس الدور، مضيفة: "الجانب الرومانسي في الدور ساعدني فيه سيدهارث مالهوترا بشكل كبير، فهو متعاون للغاية والعمل معه حقيقة متعة لا توصف".





فيلم "جاباريا جودي" يصنف على أنه كوميدي رومانسي من بطولة سيدهارث مالهوترا وبرينيتي تشوبرا، وإنتاج شركة بالاجي وإخراج براشانت سينغ، ومن المقرر طرحه في دور العرض أغسطس الجاري.