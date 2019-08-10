فنانون يفضلون قضاء أيام عيد الأضحى في تأدية مناسك الحج بـ"مكة"

فضّل عدد من الفنانين قضاء أيام عيد الأضحى المبارك في مكة حيث يؤدون مناسك الحج. فسافر منذ أيام المغني المصري أحمد سعد إلى السعودية، في رحلة حجّ ليست الأولى بالنسبة له، حيث سبق أن أداها، بمفرده وبرفقة زوجته السابقة الفنانة سمية الخشاب.

سافرت أيضا إلى مكة الفنانة يسرا حيث قررت الخروج من حالتها النفسية السيئة بعد وفاة والدتها، ورافقتها في السفر صديقتها الإعلامية هالة سرحان، والفنانة إلهام شاهين، التي نشرت صورة تجمعها بهما في الحج وعلقت عليها قائلة: "اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك عليّ، من أجمل مكان بالدنيا لأداء مناسك الحج".

ونشرت منذ أيام الفنانة المعتزلة أمل حجازي فيديو لها وهي تستعد لأداء الفريضة، وعلقت قائلة: "اللهم تقبل مني ومن جميع المسلمين حج بيتك الحرام".

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كما نشر الفنان ماجد المصري فيديو له أثناء تأديته مناسك فريضة الحج، وعلّق على الصور والفيديو قائلًا: "كل سنة وأنتم طيبون من أطهر مكان في العالم المدينة المنورة".

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