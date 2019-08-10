شكرا لقرائتكم خبر عن مجد القاسم يطرح ألبوم "باقة ورد" فى الشتاء المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الفنان مجد القاسم إنه يضع اللمسات النهائية على ألبومه الجديد الذى يحمل عنوان "باقة ورد" والمقرر طرحه فى الشتاء المقبل، مضيفا أنه يتعاون فيه مع مجموعة من الشعراء والملحنين وهم باسم منير، سيد راضى، محمود شوقى، أسامة نصر، وريمون فايق.

مجد القاسم سيبدأ طرح ألبومه من خلال إصدار أول أغنياته "باقة ورد"، وذلك عبر موقع يوتيوب، والأغنية من كلمات صلاح عطية، وألحان مجد القاسم، وتوزيع ريمون فايق، تحمل طابعا رومانسيا بلهجة تجمع بين السورى واللبنانى والمصرى، ومن كلماتها: "راح اقدم لك باقة.. ورد ياملاك.. وماشى ع الأرض ياقمره.. مضوية الليل وشمس اللى مدفيه البرد".

كانت الفنانة أصالة، قد طرحت منذ أيام، أغنية بعنوان "نكتة بايخة" عبر موقع يوتيوب ضمن آخر ألبوماتها وأثير الكثير من الجدل، بسبب وجود أغنية تحمل نفس الاسم للفنان مجد القاسم وكانت اسمًا لألبومه الذى طرحه منذ عام، البعض رأى الأمر اقتباسًا وآخرون فسروه على أنه توارد أفكار.

Advertisements

الفنان مجد القاسم علق على الأمر فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، قائلا: "إنه أول واحد يطرح أغنية بعنوان "نكتة بايخة" وهو اسم الألبوم الذى طرحته منذ عام تقريبا وفوجئت بأغنية أخرى تحمل نفس الاسم".

وتمنى مجد القاسم التوفيق للفنانة السورية أصالة، قائلا: "فى النهاية أتمنى التوفيق للفنانة أصالة وكل واحد ينال حظه من النجاح".