محمد عساف يحيي حفلاً في البلد الأحب على قلبه في هذا التاريخ

من ضمن جولته الصيفية واحيائه عدد من الحفلات في مختلف الدول العربية، يستعد الفنان الفلسطيني محمد عساف لاحياء حفلاً غنائيًا في مدينة روابي يوم 23 آب الحالي، والذي من الطبيعي ان يكون له نكهة خاصة خصوصا ان عساف سيغني في بلده وبين اهله وناسه، وهو المعروف بتعلقه الشديد بفلسطين وحبه الكبير لها.

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وقد اعلن عساف عن هذا الحفل في منشور على حسابه عبر موقع انستغرام، حيث وعد جمهوره بحفل مميز يتضمن العديد من المفاجآت، الى جانب تقديمه أحدث اغنياته واجددها، خصوصا تلك التي طرحها مؤخرا ولاقت نجاحا باهرا، مثل اغنية “الخليج 365” و “مكانك خالي” وغيرها.

جمهور عساف أعرب عن حماسه الشديد لهذا الحفل حيث سيجتمع عدد كبير من محبي عساف مع نجمهم المفضل ويشاركونه اغنياته التي طبعت في اذهانهم وباتوا يرددونها في كل المناسبات، وتحديدًا تلك الوطنية التي تقوي شعور الانتماء بالوطن وتزيد حب المواطنين لبلدهم.

من جهة أخرى، يستعد “عساف” لاحياء اولى حفلاته الغنائية في بغداد خلال ايام عيد الاضحى المبارك بتاريخ 14 آب المقبل، حيث أعلنت الجهة المنظمة للحفل الفني الكبير أنها أنهت استعدادها لهذا الحفل في نادي اليرموك بالعاصمة العراقية بغداد.