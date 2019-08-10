أصالة لـ أحلام: “انفش خلقِك بايبي؟”

بعد الخلاف الذي نشأ بين كل من النجمتين السورية أصالة نصري والاماراتية احلام، بعد تغريدة نشرتها الاخيرة على حسابها عبر موقع تويتر، والتي عرّضتها بالتالي لهجوم حاد من جمهور أصالة، خرجت الاخيرة عن صمتها ولفتت في مقابلة صحفية الى ان الامور جيدة والقلوب صافية بين الطرفين.

وخلال حديث مع الزميل فراس حليمة على قناة “أغاني أغاني”، سأل “حليمة” أصالة عن موقفها من أحلام فقالت إن أحلام “بتعمل خبطاتها الاعلامية”، مضيفة انها رغم كل شيء فهي ملكة الملوك على الاطلاق. هنا، كان لابد من سؤال أصالة ما اذا كانت تقول كلامها هذا بالرغم من “البلوك” الذي وضعته أحلام على أصالة عبر مواقع التواصل، بالاضافة الى الغاء متابعتها لها، فقالت أصالة: “تعمل اللي بدا ياه أحلام وتفش خلقها..وهذا المهم”، متوجهة الى احلام بالقول: “انفش خلقِك baby؟”.

يذكر أن أصالة اصدرت منذ ايام اغنيتها الجديدة “نكتة بايخة” من كلمات عبدالحميد حباك، وألحان إيهاب عبدالواحد، وتوزيع فهد، والتي تأتي ضمن البومها الذي طرحته مؤخرا بعنوان ” في قربك” والذي يضم 10 أغنيات تعاونت فيها مع مجموعة من الشعراء والملحنين والموزعين.