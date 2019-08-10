كشفت الفنانة المعتزلة، بسمة بوسيل، زوجة الفنان المصري، تامر حسني، عن مفاجأتها التي روجت لها منذ مدة طويلة، عبر حسابها الشخصي، على موقع "إنستغرام".
وأعلنت بسمة عن مستحضر واقي من أشعة الشمس، يحمل اسم ماركتها "بسمة بوسيل كوسميتيكس"، تزامنًا مع موسم الصيف، وأرفقته بفيديو إعلاني كانت هي الوجه الإعلاني لمنتجها الجديد.
اقرا ايضاً:
زوجة تامر حسني تستعرض أناقتها عبر "إنستغرام" بصورة جديدة
وهنأ العديد من المشاهير العرب، بسمة بوسيل، على مستحضرها الجديد، من قبيل الممثلة المصرية، مي عمر، وشامة الذهبي، إبنة الفنانة السورية أصالة نصري، والفنانة التونسية، عائشة بن أحمد.
قد يهمك ايضاً:
زوجات النجوم قصص فتيات بحثن عن الشهرة من جانب آخر
بسمة بوسيل تُشعل مواقع التواصل الاجتماعي بإطلالة ملكية
كانت هذه تفاصيل خبر بسمة بوسيل تكشف عن مفاجأتها التي روجت لها منذ مدة طويلة عبر "إنستغرام" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.