بسمة بوسيل تكشف عن مفاجأتها التي روجت لها منذ مدة طويلة عبر "إنستغرام"

كشفت الفنانة المعتزلة، بسمة بوسيل، زوجة الفنان المصري، تامر حسني، عن مفاجأتها التي روجت لها منذ مدة طويلة، عبر حسابها الشخصي، على موقع "إنستغرام".

وأعلنت بسمة عن مستحضر واقي من أشعة الشمس، يحمل اسم ماركتها "بسمة بوسيل كوسميتيكس"، تزامنًا مع موسم الصيف، وأرفقته بفيديو إعلاني كانت هي الوجه الإعلاني لمنتجها الجديد.

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وهنأ العديد من المشاهير العرب، بسمة بوسيل، على مستحضرها الجديد، من قبيل الممثلة المصرية، مي عمر، وشامة الذهبي، إبنة الفنانة السورية أصالة نصري، والفنانة التونسية، عائشة بن أحمد.

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