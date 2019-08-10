أحمد حاتم يَعقدُ قرانه على فتاة من خارج الوسط الفني بحضور أصدقائه النجوم

تزوّج الفنان المصري أحمد حاتم بفتاة من خارج الوسط الفني تُدعى جايدا الديب، حيث احتفل بعقد زواجه في إحدى قاعات المساجد الكبرى وسط حضور عدد من أقاربه وأصدقائه المقرّبين في الوسط الفني.

وقام المنشد الديني المعروف مصطفى عاطف بعقد زواج أحمد حاتم على عروسه جايدا الديب، كما أنشد لهما مقطوعة "قمر سيدنا النبي"، التي يشتهر بها.

وحضر مراسم عقد الزواج من الفنانين ميرهان حسين وإسلام جمال وأحمد صلاح حسني والمخرج عثمان أبو لبن والشاعر الغنائي تامر حسين، وغيرهم.

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فيما ظهرت الفنانة ميرهان حسين في حالة من السعادة حيث ارتدت فستانًا أزرق اللون ورقصت مع صديقها أحمد حاتم على أنغام أغنية "ليه بيدراي كده" للفنانة المصرية روبي.

ووثّقت ميرهان، حضورها واحتفالها مع أحمد حاتم وعروسه بمجموعة من الصور والفيديوهات نشرتها عبر حسابها على "إنستغرام" وباركت له ووصفته بصديقها المجنون كما عبّرت عن سعادتها الكبيرة بزواجه وتمنّت له ولعروسه السعادة.

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ولاحظ الحضور في الحفل الذي أعقب عقد الزواج حالة الحب للفنان عمرو دياب، والتي يعرفها الجميع عن أحمد حاتم، حيث ظهر في مقطع فيديو وهو يرقص على أغنية "اعمل إيه".

واستبدل أحمد حاتم بدلة عقد زواجه بثياب كاجوال، فيما استبدلت عروسه جايدا الديب فستانها الطويل بآخر قصير ليساعدها على الحركة.

يُذكر أن أحمد حاتم يشارك في موسم عيد الأضحى السينمائي بفيلم "الكنز 2" وهو من تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج شريف عرفة، ويشارك في البطولة محمد سعد ومحمد رمضان وروبي وأحمد رزق وهاني عادل وهيثم أحمد زكي وأمينة خليل، وغيرهم، ومن إنتاج وليد صبري.

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