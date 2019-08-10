شكرا لقرائتكم خبر عن "الصين" وراء تربع Avengers: Endgame على عرش أعلى إيرادات فى التاريخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت بعض التقارير الأجنبية اليوم، بعد آخر تحديث لإيرادات الأفلام فى دور العرض، عن أن دولة الصين هى السبب الرئيسي وراء تتويج فيلم Avengers: Endgame بصدارة أعلى الأفلام تحقيقاً للإيرادات بعد تغلبه على فيلم Avatar.

وأشار التقرير إلى ان الشعبية الكبيرة التى تمتلكها الصين فى العام الحالى، أصبحت القوة الرابحة فى تحقيق ايرادات عالية، بعد ان نجحت فى أضافه ما يقارب الـ 629 مليون دولار من إجمالى إيرادات فيلم Avengers: Endgame الذى نجح فى تحقيق 2.8 مليار دولار حتى الآن، أي ما يعادل أكثر من 35% من إجمالى قيمة الإيرادات.

كما أبرز التقرير النجاح الكبير الذى حققه فيلم Spider-Man: Homecoming فى الصين عام 2017 بعد ان حقق 203 مليون دولار فى سباق شباك التذاكر من إجمال 873 مليون دولار، مشيراً إلى ان السوق الصينى أصبح أقوى من السوق الأمريكي فى تحقيق مؤشرات إيرادات جديدة.

فيلم Avengers Endgame من بطولة روبرت داونى جونيور وكريس هيمزورث وسكارلت جوهانسون وآخرين فى دور أبطال خارقين يحاربون الشرير ثانوس الذى يلعب دوره جوش برولين، والفيلم هو ذروة قصة سُردت على مدى 22 من أفلام استديوهات مارفل على مدى عشر سنوات.