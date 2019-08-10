هبة مجدي بالحجاب في كواليس "نصيبي وقسمتك 3"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

انتهت الفنانة هبة مجدي من تصوير مشاهدها في مسلسل " نصيبي وقسمتك 3"، من إخراج محمد سلامة.

ونشرت هبة صورًا من كواليس العمل، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وظهرت هبة في بعض الصور بالحجاب، كما التقطت صورًا مع فريق العمل ومنهم الفنانة عبير صبري.

وعلقت هبة على الصور قائلة: " الحمد لله نهاية تصوير مسلسل "نصيبي وقسمتك" جزء 3، حكاية " براد شاي"، تأليف عمرو ياسين، وإخراج محمد سلامة".

يذكر أن حكايات الجزء الثاني من "نصيبي وقسمتك"، ناقشت القضايا التي تخص المرأة، وقام ببطولة الحكايات عدد من النجمات من بينهن درة، نجلاء بدر، حنان مطاوع، بسمة، مي سليم، مريم حسن، ريم مصطفى، شيري عادل، هنا شيحة وإخراج مصطفى فكري، أكرم فريد، رامي رزق الله، أحمد صالح، سيف يوسف، ومن تأليف عمرو محمود ياسين.