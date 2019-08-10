بالصور| ليلى زاهر تداعب والدها وسط الأزهار بأحدث جلسة تصوير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: نشرت ليلى ابنه الفنان أحمد زاهر مجموعة من الصور، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، من أحدث جلسة تصوير خضعت لها. وظهرت ليلى في الصور رفقة والدها وسط الأزهار، وعلق الفنان أحمد زاهر على الصور قائلًا: "حبيبتي وروحي وعمري". يذكر أن ليلى أحمد زاهر ظهرت لأول مرة مع النجم تامر حسني ببطولة فيلمه "كابتن هيما" عام 2008.

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