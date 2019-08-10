شكرا لقرائتكم خبر عن "بتوقيت القاهرة" لنور الشريف وميرفت أمين محور حديث أمير رمسيس فى قصر السينما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستضيف قصر السينما برئاسة الفنان تامر عبد المنعم المخرج أمير رمسيس، الأحد 18 أغسطس، للنقاش حول فيلم "بتوقيت القاهرة" بعد عرضه، وذلك ضمن برنامج "تجربتى مع السينما" أحد أنشطة القصر بعد تجديده.

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يدور الفيلم حول 3 حكايات تحدث جميعها على مدار يوم واحد فى مدينة القاهرة، أول هذه الحكايات مع الممثلة المعتزلة ليلى السماحى (ميرفت أمين) التى تزور زميلها الممثل سامح كمال (سمير صبرى) فى منزله، وثانيها حكاية سلمى ووائل (أيتن عامر وكريم قاسم) اللذان ينفردان بأنفسهما للمرة الأولى فى شقة أحد الأصدقاء، والثالثة حكاية يحيى (نور الشريف) الرجل العجوز المصاب بألزهايمر الذى يوصله حازم تاجر المخدرات (شريف رمزى) بالسيارة إلى القاهرة للبحث عن صاحبة الصورة التى يحملها فى جيبه.