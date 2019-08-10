صورة عفوية.. عاصي الحلاني يلاعب ابنته ماريتا

كتب امير فتحي في السبت 10 أغسطس 2019 05:50 صباحاً - نشرت كوليت الحلاني صورة طريفة لزوجها الفنان عاصي الحلاني ظهر فيها وهو يلاعب ابنته ماريتا.

وعلقت كوليت على الصورة التي ظهر فيها عاصي وهو يرفع ماريتا على قدميه قائلة: “رجعتوني ٢٠ سنة لورا

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