فن ومشاهير

من الجولان لفلسطين.. فرقة توت أرض تقدم سهرة غنائية فى حيفا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستعد الفرقة الجولانية توت أرض لإحياء أجدد حفلاتها الغنائية فى فلسطين بعد غياب، وهذه المرة عبر سهرة موسيقية في مدينة حيفا، يحتضنها مسرح ديوان، مساء الخميس 15 أغسطس.

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وتعتبر توت أرض أبرز الفرق الغنائية الجولانية الأصل، بدأت رحلتها فى ملكوت المزيكا من قلب الأرض المحتلة منذ حوالى 8 سنوات، وتقدم طابعها الموسيقى الخاص المازج بين ستايل الموسيقى الشرقية مع كلاسيكيات المزيكا الغربى، وتضم حاليًا ثلاثة عازفين، هم حسن نخلة غناء وجيتار، ورامى نخلة بعزف الدرامز، وعمرو مداح بعزف الساكسوفون.

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