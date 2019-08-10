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شكرا لقرائتكم خبر عن من الجولان لفلسطين.. فرقة توت أرض تقدم سهرة غنائية فى حيفا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستعد الفرقة الجولانية توت أرض لإحياء أجدد حفلاتها الغنائية فى فلسطين بعد غياب، وهذه المرة عبر سهرة موسيقية في مدينة حيفا، يحتضنها مسرح ديوان، مساء الخميس 15 أغسطس.
وتعتبر توت أرض أبرز الفرق الغنائية الجولانية الأصل، بدأت رحلتها فى ملكوت المزيكا من قلب الأرض المحتلة منذ حوالى 8 سنوات، وتقدم طابعها الموسيقى الخاص المازج بين ستايل الموسيقى الشرقية مع كلاسيكيات المزيكا الغربى، وتضم حاليًا ثلاثة عازفين، هم حسن نخلة غناء وجيتار، ورامى نخلة بعزف الدرامز، وعمرو مداح بعزف الساكسوفون.
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