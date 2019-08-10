نادر صلاح الدين عضوا بلجنة تحكيم مسابقة التأليف المسرحى بالقومى للمسرح

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يشارك السيناريست والمخرج المسرحى نادر صلاح الدين في الدورة الثانية عشر من المهرجان القومي للمسرح المصري في عضوية لجنة تحكيم مسابقة التأليف المسرحى، والتي تضم الدكتور علاء عبد العزيز رئيسا والدكتور حاتم حافظ مقررا للجنة وعضوية الناقدة ليليت فهمي . مسابقة التأليف المسرحي تمنح جائزة باسم الكاتب الكبير لينين الرملي لأفضل نص درامي كتب خصيصا للمسرح وقيمتها 30 ألف جنيه بالإضافة لدرع المهرجان . Advertisements المهرجان القومي للمسرح المصري ينطلق يوم 17 أغسطس ويخرج حفلي افتتاحه وختامه الفنان القدير أحمد عبد العزيز رئيس الدرة الثانية عشر وتستمر فعالياته حتي يوم 30 أغسطس الذي يشهد حفل الختام وتوزيع الجوائز التي تصل لـحوالي ( 40 ) جائزة موزعة علي لأقسام ومسابقات المهرجان .

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