فيديو| خالد الصاوي لجمهوره: "معلش كذبت عليكم"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

تحدث الفنان خالد الصاوي لجمهوره عن مشاركته في فيلم " الفيل الأزرق 2"، الذي يعرض حاليا بدور السينما المصرية.

وقال الصاوي، في أثناء لقائه في برنامج "عرب وود"، المعروض على شاشة " روتانا": "أنا ضيف شرف في الفيل الأزرق 2، أنا كنت بقول للناس أنا ممثل فيه، معلش كذبت عليكم شوية كان لمصلحتكم، كنت عايز أعملكم مفاجأة سارة".

فيلم "الفيل الأزرق 2" من بطولة كريم عبدالعزيز، نيللي كريم، هند صبري، إياد نصار، شيرين رضا، تأليف أحمد مراد، إخراج مروان حامد.