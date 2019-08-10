محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
تحدث الفنان خالد الصاوي لجمهوره عن مشاركته في فيلم " الفيل الأزرق 2"، الذي يعرض حاليا بدور السينما المصرية.
وقال الصاوي، في أثناء لقائه في برنامج "عرب وود"، المعروض على شاشة " روتانا": "أنا ضيف شرف في الفيل الأزرق 2، أنا كنت بقول للناس أنا ممثل فيه، معلش كذبت عليكم شوية كان لمصلحتكم، كنت عايز أعملكم مفاجأة سارة".
فيلم "الفيل الأزرق 2" من بطولة كريم عبدالعزيز، نيللي كريم، هند صبري، إياد نصار، شيرين رضا، تأليف أحمد مراد، إخراج مروان حامد.
كانت هذه تفاصيل خبر فيديو| خالد الصاوي لجمهوره: "معلش كذبت عليكم" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.