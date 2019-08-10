صورة| أمل حجازي بملابس الإحرام إلى عرفات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: نشرت الفنانة اللبنانية أمل حجازي صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، خلالها توجهها إلى جبل عرفات. وظهرت أمل في الصورة بملابس الإحرام من المملكة العربية السعودية، وعلقت: " الانطلاق الليلة إلى جبل عرفة، حج مبرور وسعي مشكور". أمل حجازي ارتدت الحجاب منذ عامين، وتحديدا في 2017، وقدمت بعدها عددا من الأغاني الدينية.

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