ليالي الصيفية| كنزي دياب في إسبانيا و أحمد سعيد عبد الغني مع ابنته في "حمام السباحة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

مع حلول فصل الصيف، يحرص نجوم الفن على الاستمتاع بأوقاتهم في المصايف والمتنزهات داخل وخارج مصر.

"الخليج 365" يرصد في التقرير التالي صور النجوم من رحلاتهم الصيفية:

أحمد السعدني

شارك الفنان أحمد السعدني جمهوره بصورة "سيلفي" له أثناء تواجده في إحدى المدن الساحلية، وظهر السعدني في الصورة بملابس البحر.

أحمد سعيد عبدالغني

نشر الفنان أحمد سعيد عبدالغني صورة تجمعه بابنته، من داخل " حمام السباحة"، من أحد الأماكن الساحلية، أثناء الاستمتاع بإجازته الصيفية.

دومنيك حوراني

نشرت المطربة اللبنانية دومنيك حوراني صورًا، عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، ظهرت فيها بمايوه أثناء تواجدها بمارينا.

رزان مغربي

نشرت الإعلامية اللبنانية رزان مغربي صورة لها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، أثناء تواجدها في شرم الشيخ لقضاء إجازتها الصيفية.

رشا شيحة

نشرت رشا شيحة شقيقة الفنانة حلا شيحة والفنانة هنا شيحة صورة تجمعها بإبنتها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، من داخل " حمام السباحة" من أحد الأماكن الساحلية.

عاصي الحلاني

نشر الفنان عاصي الحلاني صورة عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهر فيها من أمام البحر بأحد اليخوت، في لبنان.

عمر السعيد

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شارك الفنان عمر السعيد جمهوره بصورة لها من داخل " حمام السباحة"، وارتدي قبعة على رأسه، ولك عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، أثناء عطلته الصيفية.

كارمن سليمان

نشرت المطربة كارمن سليمان صورة تجمعها بزوجها مصطفى جاد، عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، وظهرت خلالها بملابس الصيف من أحد الأماكن الساحلية.

كنزي دياب

نشرت كنزي دياب، ابنة الفنان عمرو دياب، صورة لها وسط البحر، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، أثناء الاستمتاع بإجازتها الصيفية من إسبانيا.

مجدي الهواري

نشر المخرج مجدي الهواري صورة جديدة له، عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام"، أثناء تواجده في فورتي دي مارمي بتوكسانا الشمالية.

محمد مهران

نشر الفنان محمد مهران صورة تجمعه بزوجته، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرا فيها بنفس الملابس من أمام البحر، أثناء قضاء عطلتهما الصيفية.

مي فاروق

نشرت الفنانة مي فاروق صورة لها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بملابس الصيف من أمام البحر، بإحدى المدن الساحلية، وعلقت:" البحر".

نيللي كريم

نشرت الفنانة نيللي كريم صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بملابس من اللون الأبيض، ارتدت نظارة، من أمام البحر، أثناء قضاء عطلتها الصيفية.

نسرين طافش

نشرت الفنانة نسرين طافش صورة جديدة، عبر صفحتها الرسمية على "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة صيفية، وارتدت كاش مايوة أصفر طويل، كما ظهرت بضفائر" الراستا"، أثناء إجازتها الصيفية في الساحل الشمالي.