شاهد.. السعودية بدور البراهيم: “والله ما يشم فارق راسي أي شخص يتزوجني إلا مهري مليون”

كتب امير فتحي في السبت 10 أغسطس 2019 03:51 صباحاً - ظهرت الفاشينيستا السعودية بدور البراهيم في مقطع فيديو جديد لها وهي تضع شرطًا لقبولها بالزواج.

وبدا من مقطع الفيديو الذي انتشر لبدور البراهيم أنها كانت ترد على أحد المتابعات حيث قالت: ’“ارتاحي، أوكي يا قلبي، يا بعد قلبي، والله ما يشم فارق راسي أي شخص يتزوجني إلا مهري مليون، والله وحلفت“.

وكانت بدور البراهيمقد اثارت الجدل مؤخرًا بعد ظهورها في مقطع فيديو وهي بشنب ولحية خفيفة؛ ردًّا على انتقادات معلّقين لها بسبب نشرها لفيديو في الحمام.