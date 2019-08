صور.. بريانكا شوبرا في عطلة صيفية

رنا صلاح الدين - بوليوود - فتحي خلاف

تستمتع النجمتان صوفي تيرنر Sophie Turner و بريانكا شوبرا Priyanka Chopra زوجتا الشقيقان الشهيران نيك و جو جوناس ببضعة أيام في إجازة في ميامي بين الشمس والمطر.

صور الثنائي المتجانس تبدو رائعة، رغم ما يُقال عن الغيرة التي دائماً ما تشتعل بين “السلايف” وكيف تربطهن صداقة قوية، ظهر ذلك جلياً في واحدة من متع التسوق والسباحة، برفقة فريق من أقرب الأصدقاء.

ظهرت الممثلتان- اللتان تتراوح أعمارهما بين 23 و 37 عامًا - في أفضل ملابس السباحة (بيكي باللون البرقوقي من قطعة واحدة لبريانكا وبيكيني أخضر لصوفي)، قبل الذهاب للتسوق في صالون تجميل شهير .

في نهاية هذا الأسبوع، بريانكا شوبرا و صوفي تيرنر شوهدتا مرارا في الشوارع وعلى شواطئ ميامي، حيث توقفت الشابتان في “ماجيك سيتي” لمتابعة زوجيهما ، جو ونيك جوناس ، اللذين يقومان حاليًا بجولات غنائية في جميع أنحاء البلاد، ومن المتوقع أن تستمر هذه الجولات مع سلسلة من حفلات “جوناس براذرز” في أوروبا حتى يناير 2020.

سجلت عدسات الباباراتزي لحظة ظهور صوفي تيرنر نجمة Game of Thrones وهي في رحلة تسوق في يوم الرابع من أغسطس بينما كانت تسير خلفها النجمة الهندية بريانكا شوبرا.

صوفي كانت قد تألقت على الصعيد المهني هذا العام من خلال ظهورها في الجزء الأخير من المسلسل الأيقونة Game of Thrones، وكذلك قامت بدور البطولة في فيلم Dark Phonex، أما نجمة “كوانتيكو” فقد شاركت هذه السنة في Isn’t It Romantic، و فيلم The Sky Is Pink.