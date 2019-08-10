صور.. مشاهير بوليوود يشيعون جد النجم هريثيك روشان

رنا صلاح الدين - بوليوود - فتحي خلاف

توفي اليوم جدّ نجم الأكشن والحركة الهندي هريثيك روشان وصانع الأفلام جيه أم براكاش في مومباي صباح الأربعاء 7 يوليو عن عمر يناهز 92 عامًا.

شارك في طقوس ومراسم جنازة جيه أم براكاش J Om Prakash، التي جرت حدثت مؤخرًا في مومباي وحضرها أفراد من العائلة - راكيش روشان ، بينكي روشان ، هريثيك روشان ، وسوزان خان و راجيش روشان ، ومن نجوم بوليوود أميتاب باتشان ، ابهيشيك باتشان، بريم شوبرا ، جيتندرا و درامندرا وغيرهم.

Advertisements

تعبيرا عن حزنه على وفاة جي أم براكاش المأساوي ، توجّه النجم أميتاب باتشان إلى حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي Twitter وكتب ، “جي أم براكاش منتج ومخرج التميز ، توفي صباح هذا اليوم .. كائن لطيف، جد هريثيك. - صلاة حزينة لروحه .. “

جيه أم براكاش هو جد نجم بوليود هريثيك روشان - ابنته بينكي روشان وهي متزوجة من راكيش روشان. في وقت سابق من شهر يونيو ، وقبل إطلاق فيلم Super 30 ، شكر هريثيك روشان “الجد” لمساعدته في أن يصبح الشخص الذي يتمناه “.

اشتهر الراحل بإخراج العديد من الأفلام الناجحة مثل مثل Aap Ki Kasam (1974) ، Aakhir Kyon؟ (1985) و Arpan (1983) و Apna Bana Lo (1982) و Aasha (1980) و Apnapan (1977).