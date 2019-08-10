حقائق عن فيلم «إن شاء الله» من بطولة سلمان خان

رنا صلاح الدين - بوليوود - فتحي خلاف

يترقب جمهور النجم سلمان خان تصوير فيلمه الجديد بعنوان “إن شاء الله” Inshallah للمخرج الكبير سانجاي ليلا بهنسالي، ويضم العمل المنتظر الممثلة الموهوبة علياء بهات، يقال أن الفيلم يعد واحد من أكبر القصص الرومانسية في تاريخ بوليوود.

في وقت سابق ، كانت هناك مناقشات بشأن الفرق العمري بين نجمي العمل، وبسبب الفجوة العمرية لأكثر من 25 سنة، ولكن في وقت لاحق ، أوضحت التقارير أن الفيلم يُظهر سلمان كرجل كبير في السن وعلياء في سن المراهقة.

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الآن ، يشير تقرير نُشر في موقع في موقع “بوليوود هونجاما” أن فيلم “إن شاء الله” يعرض ما يصل إلى 7 أغنيات رومانسية، من تأليف سانجاي ليلا بهنسالي نفسه، وهو بذلك يمكن القول أن “إن شاء الله” في طريقه إلى أن يصبح واحد من أكبر الأفلام الموسيقية في بوليوود.

في وقت سابق، كان من المقرر أن يصطدم الفيلم في شباك التذاكر مع فيلم المخرج روهيت شيتي Sooryavanshi بطولة أكشاي كومار وكاترينا كايف في العيد (مايو) 2020 ، لكن تم تجنب تلك المواجهة.

في السياق، بدأ سلمان، تصوير الجزء الثالث من فيلمه الناجح Dabangg”“، الذي سبق وأن طرح منه جزأين على مدار التسعة أعوام الماضية، كان أولهما في عام 2010، من بطولة سوناكشي سينها. ومن المقرر أن يتم طرح الفيلم بداية عام 2020 القادم بعد أن فشل خان في جدولة مواعيد التصوير ليلحق بموسم عيد الفطر الماضي.