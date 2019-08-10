صورة جريئة تفتح النار على ابنة عامر خان

رنا صلاح الدين - بوليوود - فتحي خلاف

أثارت الشابة ايرا، ابنة النجم الهندي عامر خان، ضجة كبيرة عبر موقع الصور والفيديوهات العالمي انستجرام بسبب أول جلسة تصوير فوتوسيشن خضعت لها مؤخراً، تميزت بجرأتها الكبيرة رغم حداثة عهدها بالوقوف أمام الكاميرا.

في تلك الإطلالة الجريئة، تظهر “إيرا” في وضع مثير، بشورت قصير ساخن، وتيشيرت خفيف، وقد تكلفت في وضع الإكسسوارات، واعتمدت علي ميكب ثقيل، وزاد الوضع جاذبية، أنها كانت برفقة احدى الموديلات التي كانت تجلس بين قدميها.

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إيرا هي ابنة عامر خان من زوجته الأولى والتي استمرت 15 عاما ولديها شقيق يدعى جنيد، كما أن لعامر طفل آخر من زوجته الثانية وهو أزاد.

على جانب آخر دائما ما يدعم بطل فيلم PK ابنته الشابة في توجهاتها الفنية، لذلك قرر الممثل الهندي عامر خان دعم ابنته إيرا، التي أقامت أول معرض فني لعرض لوحاتها، حيث اشترى لوحة من معرض ابنته لدعمها، وشارك عامر متابعيه ومحبيه باللوحة التي قرر الحصول عليها.

وبعيداً عن الحياة العائلية، يتحضر النجم الهندي ​عامر خان​ للعمل على فيلمه الجديد “​Lal Singh Chaddha​”، وافادت وسائل اعلام هندية ان الفيلم مقتبس عن الفيلم الهوليوودي “فورست جامب” الشهير.