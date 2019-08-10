جولشان جروفر: اختفى الشرير من الأفلام

رنا صلاح الدين - بوليوود - فتحي خلاف

الفنان الهندي جولشان جروفر، يعد أحد أكثر الممثلين تنوعًا في سينما بوليوود ، وهو أحد أوائل الممثلين الذين انتقلوا بنجاح من بوليوود إلى هوليوود.

بعد أن عمل في أكثر من 400 فيلم في الهند ، أُطلق على الممثل “شرير السينما” (لأدواره الشريرة)، خلال زيارته الأخيرة إلى لكناو ، قام جولشان بجولة في مترو لكناو وتحدث عن ذلك مطولا ، في تقرير نشره موقع timesofindia.

يقول “سافرت مع صديقين في مترو لكناو هذه المرة، لقد كانت ممتعة للغاية، كانت المحطات تبدو رائعة مع مواضيع مختلفة ، أتمنى أن يحافظ عليه الناس بشكل صحيح وأن يحافظوا على نظافته، المترو جميل ويجب أن يخفف بالتأكيد حركة المرور على الطرق.

وأضاف جولشان في حديثه: تطورت السينما بشكل كبير على مدار العامين الماضيين من خلال أفلام مثل Padman و Badhaai Ho و Uri-The Surgical Strike وما إلى ذلك، لمن لم تعد نصوصنا تدوم طويلاً.

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وتابع في حديثه المنشور على الموقع الهندي الشهير: “كم كبير من التطوير تشهده السينما في بوليوود، هناك قصص أحدث، سينما ذات حداثة تتعامل مع مواضيع صعبة للغاية ، ثم هناك سينما أصغر تتعامل مع قصص بسيطة قصيرة مثل فيلم “باريلي كي بارفي” أو “بيهين هوجي تيري”.

في حديثه عن كيفية تغير صورة الأشرار مع مرور الوقت ، يقول جروفر الذي لعب أدوارًا شريرة في أفلام مثل رام لاخان وسادك وموهرا ، “عادة ما يستلهم الكتاب والمخرجون الواقع ويقومون بترجمتها”

وأكد أن الشرير المتميز الذي ندعو إليه في الأيام الخوالي قد اختفى من المجتمع ، لقد أصبح الشرير مخفيًا ، وقد يبدو كأنه شخص لطيف في البداية ، ثم يتحول إلى شخص سيء أو شرير لاحقًا أو العكس”.

على جبهة العمل ، يستعد جولشان للعمل على ثلاثة أفلام عملاقة، أحدها Sooryavanshi مع المخرج روهيت شيتي، وهناك” Sadak 2 ‘مع المخرج المفضل ماهيش بهات، هناك أيضا Mumbai Saga مع المخرج الأنيق سانجاي جوبتا.