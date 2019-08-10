رجل يُشعل النار في نفسه بسبب فيلم فيديا بالان الجديد

رنا صلاح الدين - بوليوود - فتحي خلاف

أمام شباك تذاكر سينما، وقعت حادثة غريبة حيث حاول رجل من مدينة “تشيناي” الهندية أن يشعل النار في نفسه، بعد فشله في الحصول على تذكرة لمشاهدة فيلم “نيركوندا بارفاي” Nerkonda Paarvai، بطولة النجمة فيديا بالان، أجيت كومار، وشرادا شريناث.

فيلم Nerkonda Paarvai ينتمي إلى جنس إثارة من تأليف وإخراج اتش فينوث H. Vinoth ، ومن إنتاج بوني كابور Boney Kapoor، وهو نسخة جديدة من فيلم Pink، بطولة الجم أميتاب باتشان.

تقرير الموقع الالكتروني لصحيفة newindianexpress، قال إن التذاكر الخاصة بـ Nerkonda Paarvai، التي صدرت اليوم ، قد ارتفع الطلب عليه منذ أن بدأ وقت الحجز قبل أيام قليلة، وهو ما أدى إلى نفاذ التذاكر بشكل سريع.

بدأ الجمهور من جميع أنحاء ولاية تاميل نادو بالتجمع خارج دور السينما في وقت مبكر من الساعة 11 مساءً للعرض الخاص في الصباح الباكر، لـ“Nerkonda Paarvai”.

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شارك الممثل شانتهانو بهاياراج ، الذي أراد مثله مثل أي شخص آخر في مشاهدة العرض الأول في اليوم الأول لفيلم” Nerkonda Paarvai ” ، حادثة الانتحار خارج سينما شاثيام في شيناي.

قال الممثل على Twitter ، “شاهدت رجل يستحم في البنزين ويبحث عن أعواد الثقاب ليحرق نفسه بسبب مشكلة إصدار تذاكر، لقد قامت الشرطة باعتقاله الآن “.

وبالمثل ، في حادثة أخرى ، زُعم أن رجل يبلغ من العمر 20 عامًا سكب كيروسين على والده البالغ من العمر 45 عامًا وأضرم النار فيه لأن الأخير رفض إعطائه أموالًا لمشاهدة فيلم “فيسواسام” .