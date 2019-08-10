تعرض داكوتا جونسون وكريس مارتن لحادث سير.. صور

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رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365
تعرضت النجمة الأمريكية داكوتا جونسون، وحبيبها المغني الأمريكي كريس مارتن لحادث سير غريب في ولاية نيويورك الامريكية، حيث قام السائق الخاص بهما بـ دهس قدم سيدة.
وكانت جريدة الديلي ميل البريطانية، قد كشفت عن تفاصيل الحادث التي وقعت نتيجة عدم توقف السائق في الإشارة رغم إضاءتها باللون الأحمر من أجل عبور المشاة، مؤكدة أن الثنائي الشهير لم يتعرضا لأي ضرر.
الجريدة أضافت أن السيدة أصيبت بجرح في قدمها اليمنى وكانت تصرخ في الشارع امام الناس من شدة الألم وتم نقلها إلى المستشفى على الفور.
وأشارت الجريدة إلى أن هذا الحادث وقع في تمام الساعة السادسة مساء يوم الثلاثاء 6 أغسطس، حيث كان الثنائي داكوتا جوسون وكريس مارتن، قد أنهيا تسجيل حلقة في برنامج مع المذيع جيمي فالون وفي طريقهما للمنزل.
والجدير بالذكر أن هناك شائعة انتشرت حول انفصال داكوتا جونسون وكريس مارتن، مؤخر، ولكن تم نفيها من قبل مصادر مقربة من الثنائي الشهير.
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