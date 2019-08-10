كيم كاردشيان تروج لماركتها من مستحضرات التجميل.. صور

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

نشرت نجمة تليفزيون الواقع والعارضة الأمريكية كيم كاردشيان، لقطات جديدة لها من جلسة تصوير روجت من خلالها لعدد من مستحضرات التجميل التابعة لماركتها الخاصة kuwk.

صحيفة الديلي ميل، البريطانية نشرت مجموعة من اللقطات نقلا عن الصفحة الرسمية لكيم على موقع إنستجرام، وروجت كيم خلال هذه اللقطات لعدة مستحضرات تجميل للبشرة.

وكان من الإطلالات التي ظهرت بها كيم في جلسة التصوير الجديدة، إطلالة من تصميمات Versace، سبق أن ظهرت بها دوناتيلا فيرزاتشي نفسها في فترة التسعينيات.

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وكانت محكمة في كاليفورنيا، قد قضت مؤخرا، بتعويض نجمة تلفزيون الواقع، وعارضة الأزياء الأمريكية، كيم كاردشيان، بمبلغ وقدره 2.7 مليون دولار.

ووفقا لموقع “ذا فيرج”، كان قاضي المحكمة قد ألزم شركة أزياء بريطانية، بدفع التعويض للنجمة العالمية البالغة من العمر 38 عاما، وذلك عن تقليد مظهرها وملابسها لكسب المال، كما أمر الشركة بدفع 59600 دولار أخرى، أتعاب محاماة.

وكانت كيم كاردشيان قد رفعت دعوى قضائية ضد شركة الأزياء البريطانية “Missguided”، اتهمت فيها الأخيرة باستخدام “شخصيتها وعلامتها التجارية” دون إذن منها، وكذلك وضع وسم “tag” لها باستمرار على موقع “إنستجرام” للتواصل الاجتماعي.