فن ومشاهير

أول تعليق لجينيفر لوبيز على دعوات إلغاء حفلها في مصر

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

في أول تعليق للنجمة الأمريكية اللامعه، جينيفر لوبيز، حول حفلها الغنائي المرتقب في مصر، وذلك بعد دعوات نشطاء لمقاطعة وإلغاء حفلها هذا، جراء قيامها مؤخرا بزيارة إسرائيل.

عبرّت النجمة العالمية البالغة من العمر 50 عاما، في مقطع فيديو بثته الصفحة الرسمية لمجلة “فوغ” العربية، عبر حسابها الخاص على موقع “إنستجرام”، عن حماسها للحضور إلى مصر وإحياء حفل غنائي بها، لافتة إلى أنها ستكون تجربة جديدة عليها وعلى المعجبين بها في مصر، لأنها لم تقابلهم من قبل، مؤكدة قدومها قائلة، “سأراكم قريبا”.

Advertisements

ولفتت النجمة العالمية إلى أن ابنها متحمس لزيارة مصر، قائلة “ابني متحمس جدا لزيارة مصر ولا يتوقف عن قول أريد الذهاب، أريد الذهاب”.

وكانت الحملة الشعبية المصرية لمقاطعة إسرائيل BDS Egypt قد طالبت بإلغاء أول حفل للمغنية الأمريكية جينيفر لوبيز في البلاد، متهمة إياها بـ”التورط في تبيض وجه الاحتلال”.

ومن المقرر أن تحيي جينيفر لوبيز، حفل غنائي ضخم في الساحل الشمالي بمدينة العلميين الجديدة يوم الجمعة 9 أغسطس.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أول تعليق لجينيفر لوبيز على دعوات إلغاء حفلها في مصر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جلولي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا