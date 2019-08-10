- 1/2
- 2/2
رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365
في أول تعليق للنجمة الأمريكية اللامعه، جينيفر لوبيز، حول حفلها الغنائي المرتقب في مصر، وذلك بعد دعوات نشطاء لمقاطعة وإلغاء حفلها هذا، جراء قيامها مؤخرا بزيارة إسرائيل.
عبرّت النجمة العالمية البالغة من العمر 50 عاما، في مقطع فيديو بثته الصفحة الرسمية لمجلة “فوغ” العربية، عبر حسابها الخاص على موقع “إنستجرام”، عن حماسها للحضور إلى مصر وإحياء حفل غنائي بها، لافتة إلى أنها ستكون تجربة جديدة عليها وعلى المعجبين بها في مصر، لأنها لم تقابلهم من قبل، مؤكدة قدومها قائلة، “سأراكم قريبا”.
ولفتت النجمة العالمية إلى أن ابنها متحمس لزيارة مصر، قائلة “ابني متحمس جدا لزيارة مصر ولا يتوقف عن قول أريد الذهاب، أريد الذهاب”.
وكانت الحملة الشعبية المصرية لمقاطعة إسرائيل BDS Egypt قد طالبت بإلغاء أول حفل للمغنية الأمريكية جينيفر لوبيز في البلاد، متهمة إياها بـ”التورط في تبيض وجه الاحتلال”.
ومن المقرر أن تحيي جينيفر لوبيز، حفل غنائي ضخم في الساحل الشمالي بمدينة العلميين الجديدة يوم الجمعة 9 أغسطس.
كانت هذه تفاصيل خبر أول تعليق لجينيفر لوبيز على دعوات إلغاء حفلها في مصر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جلولي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.