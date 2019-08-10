أول تعليق لجينيفر لوبيز على دعوات إلغاء حفلها في مصر

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

في أول تعليق للنجمة الأمريكية اللامعه، جينيفر لوبيز، حول حفلها الغنائي المرتقب في مصر، وذلك بعد دعوات نشطاء لمقاطعة وإلغاء حفلها هذا، جراء قيامها مؤخرا بزيارة إسرائيل.

عبرّت النجمة العالمية البالغة من العمر 50 عاما، في مقطع فيديو بثته الصفحة الرسمية لمجلة “فوغ” العربية، عبر حسابها الخاص على موقع “إنستجرام”، عن حماسها للحضور إلى مصر وإحياء حفل غنائي بها، لافتة إلى أنها ستكون تجربة جديدة عليها وعلى المعجبين بها في مصر، لأنها لم تقابلهم من قبل، مؤكدة قدومها قائلة، “سأراكم قريبا”.

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ولفتت النجمة العالمية إلى أن ابنها متحمس لزيارة مصر، قائلة “ابني متحمس جدا لزيارة مصر ولا يتوقف عن قول أريد الذهاب، أريد الذهاب”.

وكانت الحملة الشعبية المصرية لمقاطعة إسرائيل BDS Egypt قد طالبت بإلغاء أول حفل للمغنية الأمريكية جينيفر لوبيز في البلاد، متهمة إياها بـ”التورط في تبيض وجه الاحتلال”.

ومن المقرر أن تحيي جينيفر لوبيز، حفل غنائي ضخم في الساحل الشمالي بمدينة العلميين الجديدة يوم الجمعة 9 أغسطس.