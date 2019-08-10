خاص الفن - محمد عقيل يتحدث عن مسلسل "وعيت" وهل سيكون في "الهيبة 4"؟خاص الفن - عادل العراقي : "ديو...

ميرنا وليد - بيروت - تحدث الممثل اللبناني ​محمد عقيل​ لموقعنا في إتصال هاتفي عن مشاركته في مسلسل "وعيت" الذي سيبدأ عرضه قريباً على شاشة "osn يا هلا"، مشيراً إلى أن المسلسل تمّ الإنتهاء من تصويره العام الماضي وهو مسلسل لبناني بحت من حيث الكتابة لنادية طبارة مع آخرين ضمن ورشة عمل، والإخراج لمازن فياض الذي يخوض أولى تجاربه الدرامية بعد عمله في الإعلانات، والممثلون بينهم كميل سلامة، جوزيف بو نصار، ريمون عازار، ستيفاني عطالله، سلافيا بشارة، ربى زعرور وغيرهم.

وأضاف عقيل إلى ان قصة المسلسل عن شابة تتعرض لحادث وتدخل في الغيبوبة لفترة طويلة من الزمن، ويبدأ المسلسل بعد أن تستيقظ هذه الشابة، وطبعاً هناك أحداث كثيرة وتشابك في العلاقات.

وتابع إلى أن المسلسل عبارة عن 15 حلقة، كل حلقة هي عبارة عن فيلم سينمائي، فهو تمّ تصويره على طريقة السينما بتقنيات وجودة عالية جداً، وكانت تكلفة تصويره كبيرة جداً، وأتمنى التوفيق للجميع.

أما بالنسبة لأعماله الجديدة، قال أنه إنتهي من تصوير مسلسل "بالقلب" من كتابة الممثل طارق سويد وإخراج جوليان معلوف، ومن المقرر عرضه قريباً على محطة الـLBCI وأضاف أنه من أروع المسلسلات اللبنانية، ويضم مجموعة من النجوم بينهم كارمن لبس، غبريال يمين، بديع أبو شقرا، سارة أبي كنعان وغيرهم.

وأشار إلى أنه حالياً بصدد تصوير "مراح العنزة" وهو مسلسل لبناني قروي كوميدي، كتابة عدي رعد.

وبالنسبة للجزء الرابع من مسلسل "الهيبة" قال عقيل أن شركة الصباح تواصلت معه ليتواجد في هذا الجزء، مشيراً إلى أن شخصيته التي قدمها في الجزء الماضي بإسم "الشايب" ستكمل في هذا الجزء، مؤكداً أن الأمر يصبح رسمياً عند إستلام السيناريو بعد أن ينتهي منه الكاتب ​فؤاد حميرة​.