فالينتينا سامبايو أول عارضة أزياء متحوّلة جنسياً تتعامل مع "فيكتوريا سيكريت".. من هي وكيف إكتشفت...

ميرنا وليد - بيروت - في آب/أغسطس عام 2019، أعلنت شركة ودار ​فيكتوريا سيكريت​ للملابس الداخلية، عن تعاقدها مع أول عارضة أزياء متحوّلة جنسياً تدعى ​فالينتينا سامبايو​.هذا الخبر ضج مواقع التواصل الاجتماعي إذ أن فالينتينا سامبايو أول عارضة أزياء من نوعها تتعاقد مع شركة عالمية بأهمية فيكتوريا سيكريت، وستدخل التاريخ وستفتح الفرص للعديد من المتحولين جنسياً لكي يجدوا فرصتهم في عالم الشهرة، من دون أن يتعرضوا للمضايقات. لكن ما الذي نعرفه عن فالينتينا سامبايو، أول عارضة أزياء متحولة جنسياً مع فيكتوريا سيكريت؟

طفولتها

ولدت فالينتينا سامبايو في 10 كانون الأول/ديسمبر عام 1996 في شمال البرازيل، في قرية معروفة بصيد الأسماك تدعى أكيراز. منذ أن كانت صغيرة عرفت أنها لا تريد أن تكون صبياً مثلما ولدت، وفي عمر الـ8 سنوات أكد أخصائي أنها تمتلك ميولاً جنسية مغايرة عن الشباب أو الصبيان في عمرها، وفي عمر الـ12 سنة بدأت تنادي نفسها بـ فالينتينا.

وتقول فالينتينا سامبايو إنها لم تكن تتعرض للتنمر في طفولتها، كما لم تعان من إقناع والدها الذي كان صياد أسماك ووالدتها كانت معلمة وأصدقاؤها في المدرسة، أنها مغايرة، وإنما إحترموا قرارها، وإضافة الى ذلك تقول فالينتينا سامبايو إنهم كانوا فخورين بها ويدعمونها في كل ما تفعله.

بداية مشوارها في مجال عرض الأزياء

قامت فالينتينا سامبايو في أول خطوة لها في مجال عرض الأزياء عن عمر الـ16 عاماً، عندما تسجّلت لدراسة الموضة في المدرسة الثانوية، وهناك تم إكتشاف موهبتها في عرض الأزياء لا في تصميم الأزياء، عبر خبير التجميل الذي ساعدها لكي توقع عقداً مع وكالة عرض أزياء في ​ساو باولو​.

في تشرين الثاني/نوفمبر عام 2016، مشيت لأول مرة في أسبوع الموضة في ساو باولو، وفي وقت لاحق من ذلك العام أصبحت بطلة الإعلان الدعائي لشركة لوريال، والذي صدر في اليوم العالمي للمرأة وأصبحت بعد ذلك واحدة من سفراء العلامة التجارية.

الإنطلاقة الفعلية

في ربيع عام 2017 صنعت فالينتينا سامبايو لنفسها إسماً على المستوى العالمي، بعد أن أصبحت أول عارضة أزياء متحولة جنسياً، تظهر على غلاف مجلة French Vogue.

وكشفت رئيسة تحرير مجلة فوغ فرانس إيمانويل ألت سبب إختيارها فالينتينا سامبايو على غلاف عدد آذار/مارس عام 2017، وكتبت: "عندما وصلت إلى الاستوديو مرتدية الجينز وقميصاً بسيطاً كانت فالنتينا سامبايو ملفتة للنظر بجمالها الطبيعي وشعرت وقتها انها يجب ان تكون على غلاف فوغ، فهي متساوية تماماً مع جيزيل أو داريا أو إيدي أو آنا (عارضات ازياء شهيرات). وبغض النظر عن تفصيل صغير واحد: فالنتينا الامرأة الجميلة ولدت صبيًا." في وقت لاحق من ذلك العام ، ظهرت على غلافي Vogue Brazil و Vogue Germany وتتالت العروض عليها لتحتل أغلفة المجلات".

كيف أصبحت عارضة أزياء في فيكتوريا سيكريت؟

في صيف عام 2018، شوهدت فالينتينا سامبايو وهي في طريقها للتسجيل لتقديم سجلها، لتصبح عارضة فيكتوريا سيكريت لعام 2018، لكنها لم تنجح وقتها في إختبار الدخول. في ذلك الوقت تباطأت مبيعات فيكتوريا سيكريت وإتُهمت العلامة التجارية بفقدان أهميتها مع المتسوقين، وإنتقدت بسبب إفتقارها إلى التنوع والشمولية.

بعدها قال رئيس مجلس إدارة فيكتوريا سيكريت إد رازيك إنه لا يعتقد أن عرض أزياء فيكتوريا سيكريت السنوي يجب أن يعرض "المتحولين جنسياً"، لأن "العرض خيالي" فما الذي سيتغير؟

وفي عام 2019 أفادت فالينتينا سامبايو على حسابها الشخصي إنها ستمشي في عرض أزياء فيكتوريا سيكريت في آب/أغسطس عام 2019، لتكون أول متحوّلة جنسيا تقوم بتلك الخطوة، عن عمر 22 عاماً فقط.