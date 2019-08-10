كاريزما شاهيد كابور لا تقاوم.. هذه الصور هي الدليل

رنا صلاح الدين - بوليوود - فتحي خلاف

في ظل النجاح الكبير الذي حققه الفيلم الهندي Kabir Singh في شباك التذاكر ، يعيش النجم شاهيد كابور Shahid Kapoor بين السحاب، حيث أشاد الجميع بتمثيله في قصة حب الحديثة والعصرية.

بعد أن حقق نجاحًا كبيرًا في الفيلم في شباك التذاكر ، اختار “شاهيد” مرة أخرى أن يسلط الأضواء مجدداً عليه من خلال خضوعه لجلسة فوتوسيشن لمجلة GQ لعدد أغسطس 2019.

ظهر شاهيد كابور ، وهو يرتدي بدلة من جورجيو أرماني، وفي مقابلته مع GQ India ، يقول إنه شعر دائمًا بالعزلة بعض الشيء في الوسط الفني في بوليوود ، لكن الوقت يتغير الآن.

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في نسخة أغسطس 2019 من جي كيو إنديا ، قال شاهيد كابور إنه يعتقد أن التنوع هو الطريق إلى النجاح في بوليوود، كما يعتقد الممثل أنه ليست الميزانية أو الأرباح هي التي تقرر أن الفيلم كبير أو صغير ، لكنه يقول إنها دائمًا الفكرة وراء صناعة الفيلم.

كابور ، الذي ظهر لأول مرة في بوليوود منذ 17 عامًا ، أخبر “جي كيو” أنه -مع فيلمه الجديد كبير سينغ الذي حقق ايرادات تتخطى 300 مليون روبية في جميع أنحاء العالم- يشعر وكأنه “وافد جديد” في صناعة السينما.

أوضح شاهيد 36 عامًا أن النجاح الهائل للفيلم قد وضعه في منطقة مجهولة، قال “أشعر نوعًا ما بأنني لا أنتمي إلى هنا ، وأشعر بأنني قادم جديد. أنا بحاجة إلى معرفة هذه الغرفة الجديدة ، وهذا النادي الجديد الذي دخلت إليه. على الرغم من أنني هنا منذ 15-16 عامًا ، إلا أنها ليست منطقة راحتي”.

كبير سينغ هو طبعة جديدة من فيلم التيلجو الشهير “أرجون ريدي”، والذي ظهر فيها ندجم الجنوب فيجاي ديفيراكوندا فيجاي، اشترك في الفيلم الى جانب شاهيد الفنانة بكيارا أدفاني.