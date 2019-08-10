ريهانا تخطف الأنظار بإطلالة وردية غريبه.. صور

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

التطقت عدسات الكاميرات، مجموغة من الصور للنجمة والمطربة الأمريكية ريهانا وهي تستمع بوقتها في مهرجان Crop Over في مسقط رأسها في باربادوس.

النجمة العالمية الشهيرة جذبت الانظار إليها بالتصميم الذي إرتدته لهذه المناسبة، حيث اختارت ثوباً وردياً مغطى بالريش وذلك في ختام احتفالات “Crop Over”، حيث تحرص دائماً على حضور جزءًا من هذه الإحتفالات التقليدية والتي توافق في نهاية موسم قصب السكر.

وكانت مجلة “فوربس” كانت قد صنفت ريهانا أثرى مغنية في العالم مع ثروة مقدّرة بنحو 600 مليون دولار.

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ويأتي الجزء الأكبر من ثروة ريهانا من جولاتها ومبيعات ألبوماتها. وتملك الفنانة أيضاً ماركة الملابس الداخلية “سافدج اكس فنتي”.

وكانت النجمة العالمية البالعة من العمر 31 عاما، قد لفتت الإنظار إلى ثروتها الضخمة مؤخرا، عندما اعلنت عن قيامها بعرض قصرها فى لوس أنجلوس للإيجار مقابل 35000 دولار شهريا وهو القصر الذى فشلت فى بيعه العام الماضى مقابل 7.5 مليون دولار أمريكى.

وعلى جانب آخر حققت النجمة العالمية نجاحا منذ فترة في عالم الأزياء والموضة لتثبت أنها قادرة على وضع بصمتها فى هذا العالم، ليس فقط بإطلاق تصميمات جديدة بل ايضا بالتواجد فى هذه الأحداث المهمة.