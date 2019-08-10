أسعار حفل عمرو دياب في الساحل الشمالي بمصر

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
يستعد الفنان والنجم المصري عمرو دياب، لإحياء حفلًا غنائيًا ضخمًا، في مدينة العلمين الجديدة بالساحل الشمالي، يوم 16 أغسطس الجاري.
ومن المقرر أن يقام الحفل في منطقة “ميوزيك أرينا”، وطرحت الشركة المنظمة بأربع فئات مختلفة.
وبدأت أسعار الحفل الذي ينتظره جمهور الهضبة للفئة السيلفر بـ 500 جنيه، والفئة الجولد 800، وفئة vip بمبلغ 1000، أما الفئة الأخيرة “لوج” بسعر 2000 جنيه أعلنت الشركة طرحها قريبًا.
والجدير بالذكر أن عمرو دياب، قد طرح أحدث أغنياته بعنوان بحبه، التي تصدرت تريند يوتيوب عقب طرحها بساعات، وهي أحد أغنيات ألبوم “أنا غير”، الذي من المقرر طرحه قريبًا.
وعلى جانب أخر، أحيا الفنان المصري عمرو دياب، مؤخرا، حفلا غنائيا كبيرا في جزيرة “ميكونوس” باليونان، بمشاركة الفنان اليوناني أنطونيوس ريموس.
وشهد الحفل حضورا كبيرا من من الجاليات العربية المقيمة في اليونان، وأشعل عمرو أجواء الحفل بمجموعة كبيرة من أشهر أغنياته، بالإضافة إلى أحدث أغنياته “بحبه” التي طرحها منذ أيام.
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