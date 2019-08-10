طرح أفيش فيلم «دفع رباعي» لأحمد عزمي

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

كشف المخرج ايهاب عبد اللطيف عن موعد عرض أحدث أفلامه السينمائية، والتي تحمل عنوان “دفع رباعي” والمقرر له يوم الاربعاء 2 اكتوبر القادم بجميع دور العرض في مصر والوطن العربي، وظهر على أفيش الفيلم الفنان أحمد عزمى يرتدى زيا أزهريا مع الفنانة إيناس النجار.

فيلم “دفع رباعي” هو فيلم شبابي لايت اكشن بطولة: أحمد بدير، محسن منصور، سناء يوسف، أحمد عزمي، تاتيانا، أحمد العمدة، إيناس النجار، ميسرة، ندى بهجت، منة جلال، والمطربين: سمسم شهاب، محمود الحسيني، حنان عطية، هند، وحسن عبد الفتاح ، أحلام الجريتلي، علاء زينهم، صبري عبد المنعم، حمدي هيكل، هاني ابراهيم.

الفيلم من تصوير تامر جوزيف، قصة جمال ربيع، سيناريو وحوار خالد سليمان ومحمد عواد، ومن إخراج إيهاب عبد اللطيف، وتدور أحداثه حول اب يعود الى اولاده الثلاثة من جديد بعد مرور سنوات وهو معتقد انهم أصبحوا ذوي مكانة في المجتمع فكان يحلم ان يصبح الاول طبيب والثاني مهندس والثالث محامي ولكن تفاجأ بالواقع الذي وصلوا اليه، وخلال الاحداث يتورط الاخوة الثلاثة في عملية ارهابية، وبمساعدة مجموعة فتيات لهم ينجحوا في اجهاض العملية.

الجدير بالذكر ان فيلم “دفع رباعي” تم تصويره في فبراير الماضي ثم دخل مرحلة المونتاج ومؤخرا تم طرح اغنية دعائية له بعنوان “عايش جدع” غناء المطرب سمسم شهاب.