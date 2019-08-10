الراقصة نرمين صفر تترشح للانتخابات الرئاسية التونسية.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أعلنت الراقصة الاستعراضية والمغنية التونسية نرمين صفر، نيتها الترشح للانتخابات الرئاسية، والمقرر إقامتها في 15 سبتمبر المقبل.

وقالت نرمين صفر، في بيان ترشحها الذي نشرته عبر صفحتها الشخصية بموقع “إنستجرام”، إنها ستتوجه اليوم الأربعاء إلى مقر الهيئة العليا المستقلة للانتخابات لتقديم أوراق ترشحها لخوض غمار الانتخابات الرئاسية، وذلك بعد أن تمكنت من جمع أكثر من 35 ألف تزكية.

وحول برنامجها الانتخابي أكدت أنها ستعمل على تخفيض سعر الخبزة، وأنها ستمنع ارتداء الحجاب وتفرض ارتداء السفساري (لباس تقليدي تونسي)، كما وعدت بتسليط عقوبات مالية لكل رجل يعد تونسية بالزواج ولا ينفذ وعده.

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كما أكدت أنه في حال فوزها بالانتخابات الرئاسية فإنها ستقدم مشروع قانون يعطي المرأة الثلثين في الميراث وثلثًا وحيدًا للرجل.

واختمت صفر بيان ترشحها قائلة: “وفقنا الله في خدمة الوطن وعاشت تونس حرة مستقلة.

يذكر أن الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، توفى يوم الخميس الموافق ٢٥ يوليو بعد تعرضه لأزمة صحية شديدة.

وأثارت الراقصة التونسية حالة سخرية عارمة عبر صفحتها الشخصية بالإضافة إلى عدد من التونسيين.