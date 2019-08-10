يسرا تؤدي مناسك الحج مع إلهام شاهين وهالة سرحان.. شاهد

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رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك
سافرت الفنانة المصرية يسرا إلى المملكة العربية السعودية لأداء فريضة الحج برفقة صديقتها الفنانة إلهام شاهين والإعلامية هالة سرحان.
الصورة نشرتها إلهام شاهين عبر حسابها الخاص، وكتبت معلقة: «اللهم أنت ربي لا اله الا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت.. في أجمل مكان في الدنيا لأداء فريضة الحج».
الصورة التي تداولها رواد مواقع التواصل ظهرت فيها الفنانة يسرا وهي ترتدي النقاب، بينما اكتفت إلهام شاهين وهالة سرحان بالحجاب.
واعتادت الفنانة إلهام شاهين على السفر لأداء فريضة العمرة لوالدتها الراحلة، وذلك كل عام، وجاء سفر الفنانة يسرا بعد مرور أيام قليلة على وفاة والدتها.
والدة يسرا رحلت عن عالمنا في 24 من شهر يوليو، وظهرت الفنانة منهارة أثناء جنازة والدتها، وحرص عدد كبير من النجوم على تقديم واجب العزاء لها.
وخرجت يسرا من عزلتها بعد وفاة والدتها بأيام قليلة لمواساة صديقتها الفنانة هالة صدقي في وفاة والدتها.
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