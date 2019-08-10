مصطفى فهمي يحتفل بعيد ميلاده مع شقيقه والنجوم.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

احتفل الفنان المصري مصطفى فهمي بعيد ميلاده بحضور زوجته وشقيقه الفنان حسين فهمي.

الإعلامية بوسي شلبي نشرت صور من عيد الميلاد، والذي أقيم في الساحل الشمالي، وحضره الفنانة ريهام حجاج، وإيناس الدغيدي والفنانة بشرى.

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كما نشرت فاتن موسى عدد من الصور عبر حسابها الخاص، ووجهت التهنئة لزوجها احتفالا بعيد ميلاده، وتلقى الفنان عدد من التعليقات بهذه المناسبة.

وكان الفنان المصري مصطفى فهمي قد تزوج من الإعلامية فاتن موسى عام 2015، وذلك بعد انفصاله عن زوجته السابقة الفنانة المصرية رانيا فريد شوقي 3 مرات متتالية لخلافات بينهما.

يذكر أن مصطفى فهمي قد شارك في موسم رمضان قبل الماضي في مسلسل “مليكة”، والذي لعب بطولته الفنانة دينا الشربيني، والفنان عمر السعيد، والفنانة ندى بسيوني، والفنانة صفاء الطوخي، والفنانة آية سماحة، والفنان محمد شاهين، والفنان أحمد العوضي، والفنان هادي الباجوري، والفنان رامز أمير، وغيرهم.

مصطفى فهمي من مواليد عام 1942، واحتفل هذا العام بعيد ميلاده الـ 77.