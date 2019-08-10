شيرين رضا تثير الجدل بتغريدة حول الأضحية.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

سببت الفنانة المصرية شيرين رضا جدلًا واسعا بين جمهورها بسبب تغريد لها عبر حسابها الشخصي على موقع «تويتر».

شيرين نشرت صورة لخراف مجتمعة تأكل من الزبالة، وكتبت معلقة: «يا ترى إيه الحيوان اللي محرم أكله على المسلمين لأنه بياكل من الزبالة؟».

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تغريدة شيرين سببت عاصفة من الجدل، وسألها الجمهور عن مقصدها، واختلفت التعليقات حول عبارتها والمراد من ورائها، وواجهت الفنانة اتهامات بأنها تريد تحريم ما حلله الله، ولكنها لم ترد على أي اتهام.

شيرين رضا نباتية لا تأكل اللحوم، وقد عبرت من خلال عدد من البوستات عن كرهها لذبح الحيوانات، وعن الأضرار الصحية التي تنجم عن تناولها.

من ناحية أخرى، يُعرض لشيرين رضا حاليا في دور السينما حاليا فيلم “الفيل الأزرق 2”، وتشارك فيه مع كريم عبد العزيز وهند صبري ونيللي كريم وإياد نصار ومن تأليف أحمد مراد وإخراج مروان حامد.

وقد شاركت شيرين رضا في الجزء الأول من الفيلم والذي تم عرضه في 2014، وحقق نجاحا كبيرا، وشارك في بطولته الفنان خالد الصاوي.