الفنان أحمد حاتم يحتفل بعقد قرانه بحضور النجوم.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

احتفل الفنان المصري أحمد حاتم بعقد قرانه على فتاة من خارج الوسط الفني اسمها جايدا الديب.

عقد القران حضره عدد من الفنانين ومنهم إسلام جمال، أحمد صلاح حسني، وتامر حسين، وعدد من أصدقائه من خارج الوسط الفني.

وكان الفنان المصري احتفل بخطوبته في عام 2016، ونشر صورة له مع خطيبته على حسابه الشخصي على موقع «أنستجرام»، وتلقى عبارات التهاني من قبل جمهوره.

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وانتهى الفنان المصري مؤخرا من تصور فيلم «قصة حب»، مع عدد من الفنانين، ومن المقرر أن يتم عرضه في أجازة نصف العام.

ويشارك في بطولة فيلم «قصة حب»، كل من أحمد حاتم، وهنا الزاهد، وعدد من الفنانين الشباب، ومن تأليف أماني التونسي، وإخراج عثمان أبو لبن.

أحداث فيلم «قصة حب»، تدور حول تعرض الفنان أحمد حاتم بطل العمل لحادث خطير ويفقد بصره بسبب قوة الحادث، ثم يقابل عن طريق الصدفة هنا الزاهد، وتنشأ بينهما قصة حب، ثم تحدث بينهما مشكلات عديدة بسبب عدم التكافؤ المادي والاجتماعي، وتتصاعد الأحداث في إطار رومانسي اجتماعي.

الفنان الشاب شارك في الموسم الرمضاني الفائت من خلال مسلسل «حكايتي»، مع الفنانة ياسمين صبري، وحقق العمل نجاحا كبيرا.