وفاة زوجة الفنان أحمد السعدني السابقة وأم أولاده

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

توفيت اليوم، الجمعة، 10 من شهر أغسطس، طليقة الفنان المصري أحمد السعدني، وأم أولاده.

الفنانة المصرية نهال عنبر أعلنت الخبر عبر حسابها الشخصي على موقع «أنستجرام»، وقالت إن أم أولاد أحمد السعدني رحلت بعد أن تعرضت لأزمة قلبية مفاجئة، وأنه لم يتم تحديد موعد العزاء حتى الآن.

أحمد السعدني تزوج من أم أولاده في سن صغير، وأنجب منها ياسين وعبدالله، ولكنهما انفصلا بعد ذلك.

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الفنان الشاب لم يعلن انفصاله عن أم أولاده إلا منذ شهور قليلة، حيث قال إنه منفصل عن أم أولاده، ولكنه رفض الدخول في أي تفاصيل أو ذكر أي معلومات عن حياته الخاصة.

السعدني الصغير واجه عدد من الشائعات في الفترة الماضية عن ارتباطه بالفنانة مي عز الدين، ولكنه نفى هذه الأخبار، وأكد أن مي مجرد صديقة منذ الطفولة.

الفنان المصري شارك في السباق الرمضاني الفائت من خلال مسلسل «زي الشمس»، مع عدد من الفنانين ومنهم دينا الشربيني وريهام عبدالغفور.