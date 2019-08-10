شكرا لقرائتكم خبر عن هند صبرى تشارك بمهرجان "تورنتو" السينمائى بالفيلم التونسى "نورا تحلم" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعرض الفيلم السينمائي " نورا تحلم " للفنانة هند صبري والمخرجة هند بوجمعة في مهرجان "تورنتو " السينمائي الدولي الذي ينطلق يوم 5 سبتمبر ويستمر حتي 15 من نفس الشهر.

وتلعب هند شخصية «نورا»، وهي الشخصية الرئسية ومحور الأحداث المستوحاة من قصة حقيقية لفتاة تنتمي للطبقة الكادحة بتونس، ويحكي معاناتها اليومية مع سجن زوجها والمضايقات التي تتعرض لها بسبب تاريخه الإجرامي ويشارك هند صبري بطولة العمل عدد من النجوم التونسيين منهم لطفي العبدلي، وحكيم بن مسعود، وإيمان الشريف وجدير بالذكر أن آخر أعمال هند صبري التونسية كان فيلم «زهرة حلب»، الذي افتتح فعاليات أيام قرطاج السينمائية عام 2016 مع المخرج رضا الباهي.

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يعد مهرجان تورنتو واحدًا من أهم المهرجانات السينمائية العالمية، حيث يعرض سنويًا برنامجًا ضخمًا يركز فيها على مناطق العالم المختلفة، ناهيك عن كونه النقطة الأولى التي تنطلق منها أغلب الأفلام الأمريكية المرشحة للتنافس في موسم الجوائز نهاية العام ووصولًا للأوسكار.